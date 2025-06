Kuna ametlik suve algus on lähenemas ja temperatuurid kerkivad järsult, tähendab see, et kuigi päikesepaistet on mõnus nautida, võib öine magamine niisketes tingimustes muutuda tõeliseks katsumuseks.

Öine higistamine on kuuma ilmaga üsna tavaline nähtus, kuid arst dr Suhail Hussain on hoiatanud, et sage öine higistamine võib viidata tõsisemale terviseprobleemile. Ta sõnas, et see võib olla sümptomiks leukeemiale või lümfoomile – kahele vähitüübile, mis mõjutavad vererakke. Leukeemia mõjutab peamiselt luuüdi, samas kui lümfoom puudutab lümfisüsteemi, vahendab Unilad.