TOHOH! Brintey Spears võttis sõna teemal, millest oli 30 aastat vaikinud

​Hiljuti ilmus lauljatar Britney Spearsi elulooraamat «The Woman in Me», kus ta jagab seni rääkimata lugusid oma elust. Spears kirjutas, et tema karjääri algusaastatel soovisid suhtekorraldajad teda avalikkusele esitleda väga kindlas võtmes, mistõttu ei saanud ta avalikustada, mis vanuses ta süütuse kaotas. Ta kirjutas: «Tõde oli see, et kui oled Hollywoodis noor ja vallaline, siis isegi seksiteemaliste kuulujuttude korral tembeldatakse sind litsiks. Nii lõi mu meeskond mu ümber terve narratiivi.»