Pere ainsate laste tugevused, millest keegi ei räägi

Tihti tehakse pere ainsate laste kohta rutakaid järeldusi. Üksildane. Ärahellitatud. Isekas. Kamandav. Need on vaid mõned levinud stereotüübid, mida seostatakse ainukeste lastega – hoolimata sellest, et teadus on neid müüte korduvalt ümber lükanud.