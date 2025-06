FOTOD JA VIDEO Heidi Klum tähistas 52. sünnipäeva suviselt seksikate bikiinipiltidega

Teises postituses jagas ta videot, kus kannab erinevaid rõivaid sama brändi valikust – sealhulgas leopardimustrilisi bikiine ja sinist komplekti, vahendab Page Six. Video pealkirjaks oli «Sinu täiuslikuks suveks».

Ettevõte on ametlikult teatanud, et endine Victoria’s Secreti modell on Saksamaal Calzedonia suvekampaania reklaamnäoks.​