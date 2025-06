Uus Iraanis tehtud uuring viitab sellele, et ka depressioon ja ärevus võivad olla suudlemise kaudu nakkavad. Depressioon ja ärevus võivad vallandada stressihormooni kortisooli tootmise, mis omakorda võib häirida suu mikrobioomi tasakaalu, vahendab New York Post.

Partnerid võivad neid baktereid omavahel suudlemise kaudu edasi anda – varasemad uuringud on näidanud, et ühe kümnesekundilise suudluse jooksul kandub edasi kuni 80 miljonit bakterit. Uue uuringu autorid leidsid, et kui ühel partneril oli vaimse tervise probleeme ja unehäireid, ilmnesid sarnased sümptomid ka teisel partneril juba kuue kuu jooksul. Süüdlasteks olid bakterid.