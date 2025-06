Eestlased on oma šokolaadiarmastuse poolest maailma tipus.

Šokolaad on maailma üks armastatumaid maiustusi. Ainuüksi Šveitsis süüakse seda ligi üheksa kilo aastas inimese kohta. Eestlased on selle kakaomaiuse söömises maailmas seitsmendal kohal, statistika järgi sööb iga eestlane aastas 6,5 kilo šokolaadi. Aga mis toimub kehaga siis, kui šokohoolik üheks kuuks sellest loobub? Vastused on hämmastavad.