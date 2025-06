Tatjana Tridvornova lubab: «2025. aasta Lilleball saab tõeliselt maagiline olema.» Üritus toimub 2. augustil ning ettevalmistused on juba alanud.

Sel aastal otsustasid korraldajad kaasata publikumi mängu – kõiki kutsutakse looma oma lillelist kostüümi. Kõige eredamad ja fantaasiarikkamad ideed saavad auhinnatud. Lilleballi perenaine, keda paljud kutsuvad Lillehaldjaks, on veendunud: lilled ei ole lihtsalt ilusad – need on igavene mood.