Üha rohkem Ozempicu kasutajaid tunneb vastupandamatut tõmmet ülimagusate parfüümide poole, mille lõhnanootide hulka kuuluvad vanill, vahukommid, karamell, šokolaad, pistaatsiapähkel jpm. Seda nimetataksegi Ozempicu lõhna fenomeniks ja see viitab võimalusele, et isu vähendavad ravimid mõjutavad muudki.

Kui inimene tarbib vähem suhkrut, hakkab aju otsima asendusviise, et rahuldada magusaisu. Lõhnade kaudu saadav magusaelamus võib muutuda omamoodi asendajaks. Lõhnaspetsialistid kinnitavad, et magusad lõhnad on praegu ülimalt popid.