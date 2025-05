GALERII Kes olid kohal? Looduspuhta elustiili fännid kogunesid glamuursele aiapeole

«Meeleolu oli väga mõnus kevadine,» muljetab peost osa võtnud moeguru ning mõjuisik Meisi Volt. «Väga meeldis, et üritus toimus õues – see lõi helge Eesti tunde ja sobis ideaalselt kokku loodusest inspireeritud kosmeetikaga. Mõtlesingi kohe, et võiks ise ka üle vaadata oma tootepargi – ilutooted ju toimivad paremini, kui neid vahetada. Talvised ja kevadised sarjad on ju erinevad. Ma tunnen, et tahaks rohkem säratooteid kasutada ja kerget looduskosmeetikat.» Fakt on see, et talvine raskem keem suve hakul nahale ei sobi, vaja on kindlasti päikesekaitset, aga märksa kergemaid tekstuure.