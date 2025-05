Eesti Õdede Liitu juhib maikuust 33-aastane Saaremaalt pärit Laura Keidong, kes on töötanud nii haiglas, pereõena kui ka tervishoiuanalüütikuna. Mis pani Laurat nägema tervishoiusüsteemi suurt pilti, mis sellel pildil talle meeldib ja mida tuleks parandama hakata, räägib ta oma esimeses intervjuus õdede liidu presidendina.

See ei ole olnud lapsest saati mu teadlik valik, aga eks see perekonnast on tulnud. Minu 87-aastane vanaema Evi, omadele Mamma, töötas üle 55 aasta õena. Olen pärit Saaremaalt ja veetsin suure osa oma lapsepõlvest Kuressaare haigla lasteosakonnas vanaema juures – õnneks tervena. Mulle meeldis jälgida õe tööd – nägin lapsi tervenemas ja seda, kui hästi vanaema laste eest hoolitses.