POHMAS JA KIIMAS? Põhjus, miks keha seksi tahab, kui sa end kõige kehvemini tunned

Paljud inimesed kogevad, et pärast eelmise päeva pidu, kui pea valutab ja kõhus keerab, on ka ihu päris hell ja seksikad mõtted tükivad pähe. Seksiterapeut dr Tara kinnitas, et suur seksiisu pohmelliga on täiesti normaalne, ehkki seda ei koge kõik ja mitte iga kord. Miks see tekib?