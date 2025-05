Mis on vanust trotsiva Brigitte Macroni ilu ja nooruslikkuse saladus?

71-aastase Brigitte Macroni ilu ja hea vormi saladus peitub tema pühendumuses tervislikule eluviisile, teadlikus nahahoolduses ja positiivses ellusuhtumises. Tema eeskuju näitab, et vanus on vaid number, ning enesekindlus ja hoolitsetud välimus on kättesaadav kõigile, kes on valmis oma heaolusse panustama.