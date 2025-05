«William on rahva prints»

Endine BBC kuninglik korrespondent Jennie Bond meenutas hiljutises intervjuus, et Diana oli oma pojast alati väga teadlik – nii tema tugevustest kui ka potentsiaalist tulevase troonipärijana. «Diana ütles mulle otse, et William on rahvale suureks kingituseks. Ta nägi juba varakult, et poisis on midagi teistsugust,» meenutas Bond.