MAAILMA VALLUTANUD UUS TREND Mis on need hingehinda maksvad mänguasjad, mida isegi suured karvased mehed endale külge riputavad?

Kui sul on tunne, et oled internetis näinud kõike, oota, kuni kohtud Labubudega. Need värvilised, rõõmsameelsed ja vaieldamatult veidrad karvased mänguasjad on vallutanud TikToki, festivalid ja isegi mõne karvase metsamehe sotsiaalmeedia profiili. Aga mis need Labubud täpsemalt on, miks neid endale külge riputatakse nagu au- või karikamedaleid ning kuidas neist on saanud maailma kuumim moenähtus? Uurime järele.