Hannes Rüütel esitles oma esimest ehtekollektsiooni nii, et publik kuivatas salaja heldimuspisaraid

Mõned paigad hiilivad hinge nii vaikselt, et sa ei pane tähelegi, kuidas nad ennast sinu südamesse ankurdavad. Oiu on üks neist. Just seetõttu esitles moedisainer Hannes Rüütel oma uhiuut ehtekollektsiooni «OIU» Oiu sadamas – kohas, mis on tema soojade ja nostalgiliste mälestuste pidepunkt, sest selle läheduses elasid tema vanavanemad Vello ja Mare.