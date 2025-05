70 ON UUS 30! «Ta näeb välja nagu oma tütar!» Kardashianite ema uus välimus ajas interneti keema

Sotsiaalmeediasse ilmunud värsked fotod näitavad selgelt, et Kardashianite perekonna matriarh näeb märkimisväärselt värskem ja siledam välja kui varem. Paljud kommentaatorid on isegi märkinud, et Kris meenutab järjest enam oma noori tütreid – Kimi, Khloét ja Kourtneyt.