Viimane soov: ema kogub annetusi, et surnud poeg tulevikus ellu äratada

Ema avaldas, et tema 13-aastane poeg Atreyu koges mitu kuud lakkamatult kiusu ja sooritas reedel enesetapu. McCann jagas kurba teadet Instagramis koos lingiga annetuskampaaniale, mille eesmärk on koguda seitse päeva jooksul 300 000 dollarit, et poisi surnukeha krüogeenselt säilitada. See peab toimuma nädala jooksul, sest muidu on selleks liiga hilja.