Detektiivi sõnul laadis naine alla elektriliste hambaharjade jaoks mõeldud nutika rakenduse, et motiveerida oma lapsi regulaarselt hambaid pesema. Rakendus jälgis kogu pere iga hambapesukorda. «Aja jooksul märkas mu klient, et tema abikaasa hambapesuajalugu salvestati kummalistel aegadel, kui ta väidetavalt tööl oli,» ütles Jones. Nii avastaski ta, et ta abikaasa peseb igal reede hilishommikul kodus hambaid.