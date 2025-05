Selle kollektsiooni loomise käigus püüdsin luua minu Eestit, anda rahvuslikule arhiivides olevale tikandile oma elulise knihvi. Hakkasin mõttes otsima lapsepõlve mälupilte, mida põimisin siis tervikusse. Otsisin hetki ja sümboleid, mida kannan endaga kaasas läbi elu. Näiteks hetk, kui me perega olime oma Nõmme kodu aknal, et lugeda krõbedal talvepäeval me sirelitesse nosima tulnud leevikesi. Väike roosa ime raagus päevas, mida olen endaga kaasas kandnud. Metsmaasikate korjamine Põlvas ja Muhus, ikka sääskede kiuste. Esimene suvine õuna amps linnamemme aias – valge klaar! Minu ema lemmikud – õrnad meelespead ja murtudsüdamed. Aga ka kiilid ja teod, mardikad ja mesilased, seened ja räimed ... Kõik need väikesed märgid kokku loovadki kodutunde ja on leidnud koha nüüd minu «Unimooni» värvilistes mustrites.