Printsess Anne jagas oma siiraid mõtteid hiljutises vestluses ajakirjaga Tatler. Anne avaldas imetlust Camilla arusaamise üle oma rollist ning selle positiivse mõju üle kuningale (76), kirjutab Hello!. Ta selgitas: «Tema arusaam oma rollist ja sellest, kui palju see kuninga jaoks muudab, on olnud tõeliselt märkimisväärne.»

Anne jätkas, väljendades oma tundeid selgelt: «Ma olen kindel, et paljud ütlevad talle, kui palju ta on muutnud, aga see on tõesti tõsi.» Printsess nimetas Camillat (77) äärmiselt suuremeelseks ja mõistvaks.