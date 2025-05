Üllatav märk öösel, mis näitab, et mehe tervis võib olla ohus

Biohäkkimine on terviseliikumine, mis kasutab teadust ja tehnoloogiat, et keha ja vaim toimiks võimalikult hästi. Johnson on tuntud oma ekstreemse elustiili ja meditsiiniliste katsete poolest – ta jälgib oma tervist erilise hoolega ja peab äärmiselt ranget dieeti. 47-aastane Johnson väidab, et tal on 37-aastase süda, 28-aastase nahk ja 18-aastase kopsumaht.