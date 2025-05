Elon Musk: seksimine laste saamise eesmärgita on absurd

Hiljuti on hakanud taas levima videoklipp Muskist, kes rääkis 2019. aastal Lex Fridmani taskuhäälingus, et seks ilma eesmärgita – eriti ilma lastesaamise kavatsuseta – on naeruväärne, vahendab Unilad. «Hämmastavalt palju mõtlemist on pühendatud seksile, millel pole eesmärki ega järglaste loomist – mis on tegelikult üsna tobe tegevus,» ütles Musk. «Miks seda tehakse? Sest see teeb limbilise süsteemi õnnelikuks.» Ta lisas: «See on üsna absurdne.»