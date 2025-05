PROOVI JÄRELE Kaks lihtsat kodust katset näitavad, kui «hästi» sa vananed

Mõni aasta tagasi levis sotsiaalmeedias trend, mis kutsus inimesi proovima, kas nad suudavad põrandalt püsti tõusta ilma käsi kasutamata. Nüüd keskendutakse hoopis sellele, kui kaua suudad ühel jalal seista, samal ajal hambaid pestes. Need veidrad testid lubavad meile näidata, kui «hästi» me vananeme – aga kas see ka tegelikult nii on?