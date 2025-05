PILK PEALE Salajased märgid, et kallim nuhib su järele

Inimesi hoiatatakse tihti, et nad kaitseksid oma telefone pättide eest, kes tulevad väljastpoolt. Palju harvem räägitakse ohust, mis varitseb meid hulga lähemal – süüdlasest, kes magab su enda voodis. Tehnikaspetsialist Marc Porcar selgitas, et kallim võib jälgida su sõnumeid, kõnesid ja isegi asukohta spetsiaalse nuhkvara abil, nii et sul pole sellest õrna aimugi.