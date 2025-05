Rikkurite võsukese eelised? Bill Gatesi tütar Phoebe sattus kriitikatule alla

Platvorm, mis läks ametlikult käiku 24. aprillil, pakub ostlejatele lihtsat viisi uute ja kasutatud toodete hindade võrdlemiseks enam kui 40 000 müügiplatvormil, vahendab Daily Mail. Phoebe tegeleb ettevõtlusega iseseisvalt, ilma oma miljardärist isa abita – Bill Gates tunnistas hiljuti, et tal oli hirm, et tema noorim tütar küsib raha uue ettevõtte loomiseks pärast seda, kui ta oli otsustanud laste pärandust vähendada.

«Mõtlesin, et oh ei, nüüd ta tuleb ja küsib,» rääkis 69-aastane Microsofti asutaja New York Timesile. «Siis oleksin pidanud teda lühikese rihma otsas hoidma ja tegema ärilisi ülevaateid, mis oleks olnud minu jaoks keeruline – oleksin olnud liiga leebe ja samas mõelnud, kas see ikka on õige asi? Õnneks nii ei läinud.»