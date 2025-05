Arstid hoiatavad ohtliku ilutrendi eest, mis lubab kaotada silmaümbruse kortsud ja tursed

Trend seisneb selles, et inimesed kasutavad silmaümberustes hemorroidikreemi, väites, et see silub silmaaluseid kotte, pinguldab nahka ja annab ilma kosmeetilise vahelesekkumiseta täitesüstide efekti. Kuna need on teatavasti üpris kallid, näib süstimise asendamine hemorroidikreemiga mõnele justkui geniaalse ilunipina. Paraku eksperdid väidavad, et see on väga ohtlik iluotsus, mida oleks parem mitte teha.