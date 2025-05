29-aastane Jaclyn Keely osales möödunud laupäeval toimunud RBC Brooklyni poolmaratonil. Tema osalemine on aga enam kui lihtsalt spordisündmus – see on sümbol vastupidavusest, tahtejõust ja elujõust pärast kopsuvähi diagnoosi saamist ja keerulist operatsiooni.