«Vanemate lahutusest tulenevalt on laste emotsionaalses arengus ja tervises alates eelkoolieast kuni puberteedi lõpuni tõsiseid puudujääke. Nad võivad näida eriti kurvad või isegi depressiivsed. Selline emotsionaalne seisund võib kesta aastaid pärast vanemate teede lahknemist,» seletab psühholoog Lori Rappaport. Vastandina võivad mõned, tavaliselt vanemad lapsed, lahutuse suhtes hoopis ükskõiksed näida. Rappaporti sõnul pole selline nii-öelda tundetus lapse arengule hea. «Tihtilugu pole tegelikult tegu ükskõiksusega, vaid hoopis tunnete enda sees hoidmisega. Lapsed on oma kurbuses ja negatiivsuses üksi ja ei oska seda väljendada. Sellises olukorras on lapsevanematel ja ka psühholoogidel raskem last oma tunnete navigeerimisel aidata.»