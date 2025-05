Lõualoti lõksud: kas topeltlõug ähvardab vaid ülekaalulisi ja kuidas sellest lahti saada?

Topeltlõug on paljude jaoks tõsine enesekindlust kõigutav mure, mida häbenetakse. Selle ümber on ka palju müüte: kas ainult operatsioon või kaalulangus aitavad? Kas massaažid tõesti toimivad? Kas kallitest kreemidest on abi? Uurisime, mis on teadus, mis on turundus ja mis tõesti aitab.