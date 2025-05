VIDEO Iga naine tahaks seda kuulda: mehe reaktsioon kallima kleidile vallutas interneti

Channingil ja Jadenil oli plaanis tähistada oma 10. pulma-aastapäeva fotosessiooniga. Ja kuigi armastus nende suhtes on tugevam kui kunagi varem, otsustas Channing, et tahab lisada päevasele tähistamisele väikese vürtsi. Ta tegi ennast eriti kauniks ja säravaks, et mehele üllatust valmistada ning jäi ootama, mis juhtub.

Ta ei pidanud kaua ootama. Elevuses Jaden, kes koju jõudis ja oma naist vaatama tõttas, tardus kõigepealt magamistoa uksel. Ja siis algas šõu, mille peale plaksutaks isegi Oscari žürii: mees kukkus põrandale ja karjatas, kui väga ta naisest on sisse võetud. See on südamesse läinud väga paljudele vaatajatele TikTokis ja mees kinnitab ise, et tegu polnud näideldud vaid ehe, aus ja siiras reaktsioon.