Grace Carter väidab, et AI aitas päästa tema suhte poiss-sõber Lucas Martiniga.

Nagu paljudel paaridel, oli ka Carteril ja Martinil pidevalt tülisid, vahendab New York Post.

34-aastane Carter leidis end üha enam kurtmas lähedastele oma suhteprobleemide üle ja tundis, et tal on sellest kõrini. «Ma ei tahtnud olla see inimene, kes kogu aeg oma poiss-sõbrast halab,» ütles ta.

Kuna ta oli ChatGPTga juba tuttav, tuli tal idee küsida abi AI-lt, et saada erapooletut suhtenõu. «See tundus alguses veider – nagu räägiks robotiga oma saladustest, aga samas oli see kummaliselt rahustav. Ma rahunesin maha ja me leppisime kiiresti ära,» tunnistas ta.

AI-teraapiasessioonidest sai Carteri jaoks peagi harjumus. «See ei ütle niivõrd, mida teha,» selgitas ta. «Pigem aitab see mul asju paremini sõnastada, mõista tema vaatenurka või soovitab häid viise pingelise õhkkonna lõhkumiseks.»

Teraapiaseanssidest palju odavam ChatGPT meeldib Carterile ka seepärast, et see annab ideid ilma pooli valimata. «Ausalt öeldes on see parem kui sõbrale helistamine, kes niikuinii ütleb, et sul on õigus,» sõnas naine.

See paar pole ainus, kes on AI poole pöördunud, et suhteprobleeme lahendada. Dom Versaci ja Abella Bala rääkisid The Postile, et ChatGPT aitas ka nende suhtel püsima jääda.

Nad nõustuvad Carteriga, et vestlusrobot aitab tülisid leevendada ja teineteise seisukohtadest paremini aru saada.

Kuid litsentseeritud vaimse tervise nõustaja Ashley Williams New Yorgist märgib, et AI võib olla küll kasulik tööriist, kuid ei saa professionaalse psühholoogi abi kuidagi asendada.