Elizabeth Romanov, kes on nüüd varastes kolmekümnendates, on töötanud eskordina alates 18. eluaastast, vahendab Jam Press. Tema kogemus on andnud talle eelise märkamaks, kas inimene, kellega ta suhtleb, on vallaline või on tal keegi kodus ootamas.

«Märgid on olemas – abielusõrmus on üsna ilmne, aga mõned märgid on palju peenemad,» rääkis ta väljaandele Need to Know. Üheks näiteks tõi ta kotiga kohale ilmumise ja riiete vahetamise.