62-aastane naine paljastab oma hämmastava nooruslikkuse saladused

Mõne inimese puhul tundub, et tema puhul aeg lihtsalt seisab. Üks neist on Amy, kes on 62-aastane, kuid välimuselt võiks vabalt olla paarkümmend aastat noorem. Ta jagas TikTokis oma värske ilu saladusi ning eriti tore on see, et neid saavad järgida kõik, tegu ei ole kallite protseduuride või eritoodetega.