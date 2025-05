Kas saledam figuur tuleb suutervise hinnaga? Hambaarstid hoiatavad Ozempicu kõrvaltoimete eest

Ozempic on ravim, mis on mõeldud eelkõige 2. tüüpi diabeedi raviks, kuid kogub tänapäeval tuntust just kiire kaalulangetusmeetodina. Nagu iga ravimiga, on ka Ozempicu kasutamisega seotud erinevad kõrvaltoimeid ning nüüd hoiatavad eksperdid just suuhügieeni probleemide eest!