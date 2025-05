Kõik on sellest kuulnud, paljud on seda tundnud – see spetsiifiline, raskesti kirjeldatav, ent äratuntav «vanainimese lõhn». Sageli peetakse seda delikaatseks teemaks, mida seostatakse vanusega, kuid üha enam teadusuuringuid viitab, et tegemist võib olla palju enama kui lihtsalt ebameeldiva nähtusega. Teadlased on hakanud vaatama selle lõhna biokeemilist päritolu ja uurima, kas see võiks olla lausa varajane tervisemarker ehk indikaator organismis toimuvatest protsessidest.