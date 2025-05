Meghan ja Harry tegid pärast prints George'i foto nägemist olulise otsuse

Kuniglik paar nägi selles pildis vaikset, kuid kõnekat sõnumit – nende jaoks polnud enam ruumi. Biograaf Andrew Morton selgitab oma raamatus "Meghan: A Hollywood Princess", et Harry ja Meghan tõlgendasid seda kui vihjet institutsiooni poolt, et monarhia tulevik on kindlustatud nende kohalolekuta. "Väljaütlemata kood oli lihtne: monarhia tulevik oli kindel, olgu siis Meghani ja Harryga või ilma," kirjutab Morton.