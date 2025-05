Arstid avaldasid lause, mille kuulmine patsiendilt tähendab nende jaoks eelseisvat tõsist diagnoosi

TikToki, Instagrami ja teiste videopõhiste sotsiaalmeediaplatvormide tõttu pole kunagi varem olnud nii lihtne pääseda ligi meditsiininõuannetele ja professionaalsetele arvamustele. Kuigi need spetsialistide tehtud videod ei asenda kunagi visiiti oma perearsti juurde, võivad need mõnikord anda väärtuslikku teavet ja juhtida tähelepanu hoiatavatele sümptomitele, mida oled kogenud, vahendab Unilad.

Arstid on varem kasutanud Redditit ja Xi (endine Twitter), et jagada lauseid, mis nende kogemusel võivad tähendada, et patsiendiga on midagi väga tõsist lahti. Üks arst nimetas oma tähelepanekut koguni «kliiniliseks pärliks» postituses populaarses foorumis r/medicine – subreddit​'is, mis on mõeldud meditsiinivaldkonna professionaalidele.