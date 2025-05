KÕLAB TUTTAVALT? Nartsissiste tabab kohtingul alati üks kindel tunne

Oletame, et oled meeldival kohtingul inimesega, kes esmapilgul vastab kõigile su ootustele. Õhtu kulgedes märkad aga, et ta räägib söömise ajal suu lahti. Jah, lauakombed on tähtsad, aga tegemist on siiski väikese asjaga. Õhtu jätkub ja kuigi teil oli tore, piisab sellest ühest pisiasjast, et tunneksid end eemaletõugatuna – sind tabas vastikustunne.