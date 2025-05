Meghan Markle'it ähvardab süüdistus põletushaavade tekitamises, valurahaks tahetakse miljoneid

Diabeeti põdev Robin Patrick väidab, et järgides Markle'i Netflixi sarjas «With Love, Meghan» jagatud retsepti, mis sisaldas Epsomi soola, Himaalaja soola, arnikaõli ja lavendliõli, koges ta tugevat põletustunnet ja sai ligi 20 põletushaava. Patrick väidab, et vigastused on põhjustanud talle emotsionaalset stressi ja pikaajalisi meditsiinilisi probleeme.