Üks 40-aastane Ameerika naine on sotsiaalmeedias avanud südantlõhestava loo, mis tundub kui mõne draamasarja stsenaarium – aga on tegelikult tema elu. Seitsmendat kuud rase naine avastas, et tema abikaasal on olnud suhe mitte kellegi muu kui tema enda emaga. Ja see suhe pole lühike libastus – nende salasuhe on kestnud juba 22 aastat.