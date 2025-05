See on üllatav seos armumise ja söögiisu vahel

Miski pole võrreldav sellega, kui kohtud kellegagi, kes lõpuks ometi toob su ellu need liblikad, mida sa oled juba ammu oodanud. Oled iha ja külgetõmbe keerises ning ükski katse taltsutada neid tundeid ja mõtteid ei toimi. Oled ametlikult armunud. Kuigi külgetõmme mõjutab keha ja vaimu mitmel moel, on üks silmatorkavamaid selle mõju isule. Seda võiks lihtsustatult pidada uute tunnete loomulikuks kõrvalnähtuseks, kuid tegelikult on asi keerulisem.