Hiina teadlased leidsid, et inimestel, kes sõid päevas 11 või rohkem portsjonit ultratöödeldud toite, oli 2,5 korda suurem tõenäosus, et neil on varajased Parkinsoni tõve sümptomid võrreldes nendega, kes tarbisid neid toite kolm või vähem portsjonit päevas, vahendab Daily Mail.