Selleks on söömise ajal sõrmede suhu toppimine, vahendab Daily Mail. «Tema püüab keskenduda vestlusele, aga sina oled küünarnukini oma purihammaste vahel. Halb hingeõhk on üks asi. Aga kui sa urgitsed toitu küüntega hammaste vahelt? See pole lihtsalt hügieeniline läbikukkumine. See on ürgne vastikus,» lisas ta.