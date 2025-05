TÖÖTAB JA TERVISLIK Just selles tempos kaalulangus seljatab kõik kiirdieedid

Püsiv kaalulangetus on nagu matk Munamäele, hakka lihtsalt vaikselt minema. Kiirdieet on nagu mägironija ilma köieta: võib esmalt põnev tunduda, aga maandumine on valus. Kaalu langetamisel pole kiirusel tähtsust, kui eesmärgiks on püsiv tulemus ja hea tervis. Ära püüa kõike korraga. Aeglane, aga järjekindel lähenemine tagab, et tulemus jääb püsima, keha püsib terve ja enesetunne hea.