PROOVI JÄRELE See joogapoos aitab kõhukinnisuse korral kiirelt kakale

Liikumine on suurepärane viis ennetada kõhukinnisust, aga kui tunne on juba väsinud ja raske, ei tundu aktiivne trenn kuigi ahvatlev. Siin tulebki appi õrn jooga, mille rahulikud ja lihtsad liigutused ergutavad seedimist. Ja mis kõige parem – selleks ei pea suutma jalga kaela taha panna ega muud taolist. Vaja on leida vaid veidi vaba põrandapinda ja mugavat riietust.