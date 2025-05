«Just ema on tütrele eeskuju selles, kuidas olla naine,» selgitab pereterapeut Lilian Saage ema ja tütre vahelist unikaalset ühendust. «Olen aru saanud, et emal on tohutu mõju – just ema määrab, kas peres ollakse rõõmsad või tõsised. Sest elu on tõsine! Lapsed on lojaalsed.»