SOE JA ARMAS Kuninganna Camilla ootamatud harjumused ja veidrused

Ühendkuningriigi Camillat peeti kunagi riigi kõige vihatumaks naiseks, kuid nüüdseks on ta vankumatu tugi ja kaaslane oma abikaasale, kuningas Charlesile. Temast peetakse väga lugu, töötajad ja sisering kiidavad Camilla viisakust ja sõbralikkust ning head huumorimeelt ning rahva südamed on võidetud. Kuid millised on tema avalikkusele vähe teada harjumused, mis teevad temast just tema?