See ülimalt tervislik vili maitseb nagu taevas, aga haiseb nagu põrgu

On üks troopiline kaaliumist ja magneesiumist pakatav puuvili, mille lõhn just sööma ei kutsu. See väike väävlihaisuga vili on durian, magusa ja mõrkja maitsega kingitus tervisele. Rahvasuu ütleb duriani kohta nii: «Maitseb nagu taevas, haiseb nagu põrgu.»