MÄLESTUSGALERII Lahkus armastatud laulja ja stiiliikoon Els Himma

Tuntumad Els Himma esitatud laulud on «Võõrsil», «See on hea», «Raud on kõva», «Millest sa elad ja hingad», «See tunne pole uus», «Kailakii-kailakoo», «Must mees», «Ootama peab», «Üksinduse aeg» jt. Aastate jooksul on Els Himma laulnud rahvalikke laule, jazzi, estraadi ja ka poplaule.