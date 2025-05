William ja Kate on otsustanud oma tütart Harry saatuse eest kaitsta

Charlotte’i roll troonipärija prints George’i kõrval kui niinimetatud «varu»​ on tundlik – just selline positsioon põhjustas aastaid vaimseid pingeid ka tema onule, prints Harryle. Kuninglik biograaf Robert Hardman märgib: «Kuninganna Elizabeth mõistis alati, kui keeruline on olla peres number kaks – see kehtis tema õe Margareti, poja Andrew ja lapselapse Harry puhul. William on sellest teadlik ja soovib, et tema lapsed ei kardaks oma kuninglikku rolli.»